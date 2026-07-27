«Монреаль» выменял у «Анахайма» нападающего с русскими корнями

«Монреаль Канадиенс» обменял нападающего Шона Фаррелла в «Анахайм Дакс» на форварда Сашу Пастухова, сообщает пресс-служба канадского клуба.

Пастухов провёл 71 игру за «Сан-Диего Галлс» в АХЛ в прошлом сезоне, набрав 57 очков (21 гол, 36 передач). Форвард стал лидером команды по передачам и очкам, а также занял второе место по забитым голам. Пастухов забил 48 голов и отдал 77 передач в 160 играх АХЛ.

Пастухов родился в США и выступал за сборную страны на молодёжных турнирах. Его отец Георгий является уроженцем Тулы, который эмигрировал в Америку после распада СССР. 23-летний нападающий участвовал в молодёжном чемпионате мира 2022 года, где набрал четыре очка (один гол, три передачи) в пяти матчах в составе сборной США.

Пастухов был выбран «Анахаймом» в третьем раунде (66-й общий номер) драфта НХЛ 2021 года.