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Финский нападающий «Каролины» Ахо привёз Кубок Стэнли в родной город

Финский нападающий «Каролины» Ахо привёз Кубок Стэнли в родной город
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо привёз Кубок Стэнли в родной Оулу, где его встретили тысячи болельщиков.

Хоккеист выступил на сцене музыкального фестиваля Qstock, где пел и танцевал вместе с гостями праздника. Для Ахо этот день стал не только поводом для веселья: форвард привёз трофей в дом своих родителей, где вместе с семьёй попробовал лососевый суп, приготовленный его матерью специально для этого случая.

Фото: личный архив Ахо

Фото: личный архив Ахо

Каждый обладатель Кубка Стэнли выбирает место, где сможет разделить этот момент с семьёй, друзьями и земляками. В прошедшем сезоне «Каролина» в финальной серии обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.

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