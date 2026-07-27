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Быков: в игре Овечкина регресса нет, он может выиграть второй Кубок Стэнли

Быков: в игре Овечкина регресса нет, он может выиграть второй Кубок Стэнли
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на завоевание второго Кубка Стэнли.

«Овечкин может выиграть второй Кубок Стэнли. Это не невозможно. В НХЛ выиграть может практически каждая команда — в этом и суть. «Вашингтон» способен удивить, хотя главным фаворитом не является. Да и сам Овечкин находится в хорошей форме. Прошлый сезон показал, что регресса в его игре нет.

В новом сезоне он будет мотивирован ещё сильнее — впереди очередной рекорд Гретцки и одна из последних возможностей побороться за ещё один Кубок Стэнли», — цитирует Быкова «Советский спорт».

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