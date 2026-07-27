Быков: в игре Овечкина регресса нет, он может выиграть второй Кубок Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на завоевание второго Кубка Стэнли.
«Овечкин может выиграть второй Кубок Стэнли. Это не невозможно. В НХЛ выиграть может практически каждая команда — в этом и суть. «Вашингтон» способен удивить, хотя главным фаворитом не является. Да и сам Овечкин находится в хорошей форме. Прошлый сезон показал, что регресса в его игре нет.
В новом сезоне он будет мотивирован ещё сильнее — впереди очередной рекорд Гретцки и одна из последних возможностей побороться за ещё один Кубок Стэнли», — цитирует Быкова «Советский спорт».