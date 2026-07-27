Агент Билялова: «Ак Барс» был для Тимура приоритетным вариантом

Агент Александр Черных, представляющий интересы голкипера Тимура Билялова, высказался о подписании нового контракта своего клиента с «Ак Барсом».

«При переговорах Тимур сразу нам дал понять, что «Ак Барс» является для него приоритетным вариантом. Тем более Билялов сам из Татарстана и провёл за «Ак Барс» 10 сезонов. Тимур хочет наконец-таки выиграть кубок с «Ак Барсом». В прошлом сезоне для этого не хватило двух матчей. Мы рады, что удалось договориться с руководством клуба о продлении. В противном случае у нас было два хороших варианта на Западе. И мы бы подписались на адекватные деньги там.

Считаю, «Ак Барс» на ближайшие два сезона обеспечил себе надёжный тыл в лице Билялова. Также отмечу, помимо сменщика Тимура Арефьева, в Казани подрастает ещё один молодой и перспективный вратарь — Александр Столпеченков», — цитирует Черных «Сила спорта».