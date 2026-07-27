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Инсайдер НХЛ назвал зарплату Фантилли по вероятному контракту с «Коламбусом»

Инсайдер НХЛ назвал зарплату Фантилли по вероятному контракту с «Коламбусом»
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По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, «Коламбус Блю Джекетс» может согласовать с нападающим Адамом Фантилли пятилетний контракт со средней зарплатой $ 13-13,5 млн за сезон. 21-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента без действующего договора с клубом.

21-летний форвард в минувшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых отметился 59 набранными очками — 24 заброшенными шайбами и 35 результативными передачами с показателем полезности «-13».

Канадский форвард Фантилли был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим третьим номером на драфте НХЛ 2023 года.

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