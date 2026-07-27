«Думаю, это долго не продлится». Рыбин — о рекламных контрактах в КХЛ

Бывший форвард клубов КХЛ Максим Рыбин оценил приход нападающего Джоша Ливо в «Авангард». Канадский форвард за один сезон может заработать 120 млн рублей. Гарантированно из них 70 млн: 20 млн — оклад, идущий под потолок «Авангарду», ещё 50 млн — рекламная интеграция. И ещё 50 млн — бонус за попадание в топ-3 списка бомбардиров КХЛ в следующем сезоне.

— Как оцените приглашение Ливо в «Авангард»?

— Меня настораживают все эти контрактные дела. Потолок должен быть потолком. И пусть Ливо в клуб приносит деньги за счёт рекламы, я не против. Но заплатить небольшую сумму в потолок и получить Ливо… Хотя, раз лига и Алексей Морозов молчат, значит, никто ничего не нарушает — и всё нормально. Но думаю, это долго не продлится.

— У Ливо не самое лучшее катание, если бы он мог подтянуть этот компонент, давно бы играл в НХЛ. При этом у Буше все звенья бегущие, каждый хоккеист должен идти в силовую. Не станут ли недостатки в катании проблемой для Джошуа при игре за омский клуб?

— Давайте будем рассуждать в другом ключе. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин подписывает контракт с Ливо, и Буше даёт согласие, значит, им неважно, умеет он кататься или нет. Ливо — бомбардир, значит, самое главное, что от него ждут, — набор очков. А пойдёт он в силовую борьбу или нет, это не ключевой фактор, там и без него есть кому туда идти, — цитирует Рыбина «Матч ТВ».