«Адмирал» отреагировал на известия о смерти президента и тренера «Динамо» Сандлера

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока опубликовал сообщение с реакцией на известие о смерти президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«Ушёл из жизни Эдуард Михайлович Сандлер — управляющий Приморским краевым спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо». Хоккейный клуб «Адмирал» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эдуарда Михайловича. У нас разные виды спорта, но мы одна большая семья. И эта боль общая. Светлая память», — говорится в сообщении в телеграм-канале хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что Сандлер погиб в результате несчастного случая с гидроциклом. В грядущем сезоне Эдуард должен был возглавлять владивостокский «Динамо» в первом для команды сезоне в Единой лиге ВТБ.