Драйзайтль — о Бэбкоке: «Эдмонтон» очень воодушевлён, я рад учиться у него

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался о скорой работе с новым главным тренером канадского клуба Майком Бэбкоком.

«Думаю, нам пора двигаться дальше и с нетерпением ждать начала года. Мы очень воодушевлены.

Дело в том, что мы все сейчас переживаем определённый этап в своей карьере, в определённом возрасте, и я думаю, что он тот самый человек, который поможет нам добиться того, чего мы хотим. Конечно, это новая личность в команде, но я очень рад учиться у него и работать с ним», — приводит слова Драйзайтля сайт НХЛ.

Ранее о назначении Майка Бэбкока новым главным тренером команды высказался Коннор Макдэвид.