«Кроме вместимости, у них мало общего». Сорокин — о сравнении «СКА Арены» и «Белл-центра»

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о сравнении «СКА Арены» и домашнего стадиона «Монреаль Канадиенс» «Белл-центр».

— Какие впечатления от «СКА Арены» — самой большой ледовой арены в мире?

— Очень большие эмоции вызывает. Большое сооружение — внушительно смотрится снаружи, очень комфортная раздевалка. Ну и главное — вместимость более 20 тысяч зрителей, что для нашего Матча года особенно важно с учётом ажиотажа вокруг мероприятия. Всегда приятно играть при такой аудитории.

— Есть сходства с «Белл-центром» в Монреале, который до «СКА Арены» был самым вместительным хоккейным стадионом в мире?

— Не сказал бы. Кроме вместимости, у них мало общего. Всё-таки арена в Монреале довольно старая — это совсем другое в плане построения. «СКА Арена» более современная, поскольку построена недавно. И она больше напоминает футбольные стадионы, — цитируют Сорокина «Известия».