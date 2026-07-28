Светлов назвал два клуба КХЛ, у которых имеются кадровые проблемы перед стартом сезона

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о кадровых проблемах «Салавата Юлаева» и «Адмирала» перед стартом сезона КХЛ.

— У кого в КХЛ видите кадровые проблемы?

— Уже говорилось о том, что на Востоке есть кадровые резервы у «Салавата Юлаева» и «Адмирала».

Да, Шипачёв на Матче года говорил на одном хоккейном языке со всеми звёздами НХЛ. Но Вадим – единственное усиление атаки «Салавата», которая за лето потеряла полтора звена. Даже такой мастер в одиночку вряд ли ушедших заменит. Да и в обороне, откровенно говоря, у Уфы имеются вакансии – особенно после потери Василевского.

С «Адмиралом» связана большая часть моей тренерской карьеры, в частности в дебютном для Владивостока сезоне мы вышли в плей-офф и дали бой будущему чемпиону – «Металлургу». Но пока уровень комплектации у «моряков» — не оптимальный, в частности атака будет послабее даже, чем у Уфы.

На мой взгляд, именно этим двум клубам в предстоящий месяц надо постараться усилиться, пока в селекции они позади главных конкурентов – «Амура» и «Барыса». Иначе могут возникнуть проблемы с борьбой за плей-офф, — цитирует Светлова Russia-Hockey.