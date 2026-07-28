«У него там будет полно работы». Макдэвид — о Маккенне в «Торонто»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре форварда Гэвина Маккенны в «Торонто Мэйпл Лифс». Ранее «Торонто» выбрал Маккенну под первым номером на драфте НХЛ 2026 года.

«Я мало что о нём знаю. Честно говоря, не особо следил за его жизнью. Кажется, он хороший парень. В «Торонто» у него будет полно работы, но, похоже, он к этому готов. У него там будет хорошая поддержка, очевидно, в лице Мэттьюса, его будут окружать люди, которые окажут ему большую помощь, так что всё должно быть хорошо», — цитирует Макдэвида TSN.

Маккенна в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.