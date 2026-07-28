«Оставь надежду, всяк сюда входящий». Сорокин — о возможном допуске сборной России

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о возможном допуске сборной России на международные соревнования.

— В последнее время у вас появились надежды на скорое возвращение сборной России на чемпионаты мира и Олимпийские игры?

— Как говорится, оставь надежду, всяк сюда входящий, — это Данте писал. Ждём решения. Когда оно будет, тогда и эмоции соответствующие появятся. А пока есть только разговоры, которые можно продолжать долго. Да, какие-то подвижки есть. Но пока не увижу сборную России в заявке на турниры, не тешу себя надеждой, — цитируют Сорокина «Известия».

Международная федерация хоккея отстранила сборную России от международных соревнований в феврале 2022 года.