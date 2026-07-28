Исхаков — о Разине: если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал о работе под руководством главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

– Андрея Разина называют эпатажным. Что ты скажешь про него как про тренера? Есть ли диалог, или он как некоторые тренеры – ты будешь делать, что я хочу?

– Мне нравится его качество, у него [во время интервью] в моменте в голову приходит что-то смешное. Он не заготавливает ответы заранее. Как тренер он очень сильный. Мне импонирует стиль «Металлурга», пытаемся в быстрый хоккей играть. Понятно, тренер очень сильно эмоционирует. Он всегда подойдёт после игры, спросит, всё ли хорошо. Скажет: извини, что накричал.

– Жёсткие разговоры были?

– Да. Иногда нужно чувствовать грань между тренером и игроком. Нужно подготовить себя, если ты хочешь к нему в команду, нужно где-то терпеть. Он так не мыслит, когда говорит обидные вещи в твою сторону. Он просто видит твой потенциал и хочет, чтобы ты его показывал, — цитирует Исхакова агентство Winners.