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Патрик Кейн предложил Джонатану Тэйвзу вернуться в «Чикаго» на сезон

Патрик Кейн предложил Джонатану Тэйвзу вернуться в «Чикаго» на сезон
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн заявил, что предложил экс-форварду клуба Джонатану Тэйвзу вернуться на один сезон.

«Я сказал: «Эй, может, вернёшься на сезон?» Он мне заявил: «Я думаю об этом», — заявил Кейн в подкасте Pardon My Take.

38-летний Тэйвз объявил об окончании игровой карьеры 19 июня. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» вместе с Кейном.

Контракт 37-летнего Кейна с «Чикаго» рассчитан на два года с кэпхитом $ 8 млн. В минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу, выступая за «Детройт Ред Уингз».

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