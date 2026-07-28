Патрик Кейн предложил Джонатану Тэйвзу вернуться в «Чикаго» на сезон

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн заявил, что предложил экс-форварду клуба Джонатану Тэйвзу вернуться на один сезон.

«Я сказал: «Эй, может, вернёшься на сезон?» Он мне заявил: «Я думаю об этом», — заявил Кейн в подкасте Pardon My Take.

38-летний Тэйвз объявил об окончании игровой карьеры 19 июня. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» вместе с Кейном.

Контракт 37-летнего Кейна с «Чикаго» рассчитан на два года с кэпхитом $ 8 млн. В минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу, выступая за «Детройт Ред Уингз».