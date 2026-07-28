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Защитник системы ЦСКА Владимир Штырхунов подписал контракт с клубом QMJHL

Защитник системы ЦСКА Владимир Штырхунов подписал контракт с клубом QMJHL
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17-летний защитник Владимир Штырхунов покинул систему ЦСКА и подписал контракт с клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) «Шавиниган Катарактс», который выбрал его под 35‑м номером на импорт‑драфте канадской юниорской лиги CHL.

В прошлом сезоне Владимир Штырхунов выступал за «Красную Армию», набрав 32 (4+28) очка в 55 матчах регулярного чемпионата МХЛ, добавив к ним 3 (2+1) очка в девяти играх плей‑офф.

По прогнозам многих скаутов, праворукий атакующий защитник на драфте НХЛ в 2027 году должен быть выбран в первом раунде.

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что Сергей Фёдоров будет помогать тренерскому штабу армейцев на льду во время тренировок после начала предсезонных сборов.

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