Олимпийский чемпион — о «Шанхае»: комплектуется увереннее и быстрее, чем год назад

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о селекционной работе «Шанхайских Драконов» в межсезонье.

— В КХЛ что-то удивило?

— Пошла активная селекция у «Шанхая». Каждый год за китайский клуб есть беспокойство – комплектуется он в последний момент, не всегда понятна его идея. Будем надеяться, что с приходом на пост руководителя Ильи Ковальчука ситуация наладится. И пока комплектуется «Шанхай» чуть увереннее и быстрее, чем, например, год назад, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Ранее Сергей Светлов рассказал о кадровых проблемах «Салавата Юлаева» и «Адмирала» перед стартом сезона КХЛ.