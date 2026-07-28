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Драйзайтль — о раннем вылете из Кубка Стэнли: в «Эдмонтоне» все предпочли бы короткое лето

Драйзайтль — о раннем вылете из Кубка Стэнли: в «Эдмонтоне» все предпочли бы короткое лето
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли — 2026 в первом раунде после поражения от «Анахайм Дакс» (2-4).

«Да, это (получить большое количество времени на восстановление. — Прим. «Чемпионата») было здорово. В последние пару лет у меня были травмы, поэтому было неплохо восстановить здоровье, провести больше времени в спортзале и поработать над своей игрой. Но я думаю, что все в «Эдмонтоне» предпочли бы короткое лето», — приводит слова Драйзайтля TSN.

Ранее Леон Драйзайтль высказался о скорой работе с новым главным тренером канадского клуба Майком Бэбкоком.

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