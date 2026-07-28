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«Переговоры у меня только дома с детьми». Нападающий Евгений Кузнецов — о своём будущем

«Переговоры у меня только дома с детьми». Нападающий Евгений Кузнецов — о своём будущем
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Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём будущем. Хоккеист до сих пор остаётся без клуба.

— Что известно насчёт вашего будущего?
— Пытаюсь попасть в «Красную Машину» (разговор состоялся при открытии академии «Красная Машина Челябинск». — Прим. «Чемпионата»), не берут (смеётся).

— Игроком или тренером?
— Я тренером не хочу быть. Хоккеистом.

— А как насчёт переговоров с клубами?
— Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли. А так пока всё спокойно, тренируюсь и получаю удовольствие от того, что нахожусь дома, — давно здесь не был с детьми, с женой, с родителями. Это довольно приятное время, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

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