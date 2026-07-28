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«Я крайне разочарован, но это часть бизнеса». Макдэвид — об уходе Нурса из «Эдмонтона»

«Я крайне разочарован, но это часть бизнеса». Макдэвид — об уходе Нурса из «Эдмонтона»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал обмен Дарнелла Нурса в «Сан-Хосе Шаркс».

«Потерять такого игрока, как Дарнелл, – большое разочарование, но, к сожалению, это часть бизнеса. Трудно выразить словами, кем был Нурс не только для меня, но и для всей команды, поэтому я крайне разочарован тем, что это произошло. Но в то же время я очень рад некоторым приобретениям. Новый тренер, несколько хороших игроков. Сейчас в «Эдмонтоне» захватывающее время», – приводит слова Макдэвида TSN.

Напомним, «Сан-Хосе Шаркс» объявил о приобретении защитника Дарнелла Нурса у «Эдмонтона» в обмен на российского защитника Шакира Мухамадуллина и нападающего Зака ​​Шарпа.

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