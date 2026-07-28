Форвард Павел Шэн перешёл в московское «Динамо» в обмен на Дер-Аргучинцева

Нападающий Павел Шэн в результате обмена перешёл из «Адмирала» в московское «Динамо». Приморскому клубу переходят права на форварда Семёна Дер-Аргучинцева и денежная компенсация. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Шэн провёл за дальневосточный клуб 235 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, набрав 86 (32+54) очков. Лучшим для него стал сезон-2025/2026, в котором Шэн записал на свой счёт 33 (12+21) очка в 67 играх. Суммарно в КХЛ на счету нападающего 331 матч и 98 (39+59) набранных очков.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 30 встречах за московскую команду, набрав 15 (4+11) очков. Всего на его счету в КХЛ 228 матчей и 130 (46+84) очков.

Напомним, московское «Динамо» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги игрой с «Автомобилистом» 5 сентября.