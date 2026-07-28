Павел Шэн обратился к болельщикам «Адмирала» после ухода из клуба

Нападающий Павел Шэн, в результате обмена перешедший из «Адмирала» в московское «Динамо», обратился к болельщикам дальневосточного клуба.

«Дорогие болельщики! Хочу сказать большое спасибо за эти пять лет, за вашу поддержку, любовь и незабываемую атмосферу на «Фетисов Арене». За эти годы мы пережили много крутых и запоминающихся моментов. Без вас не было бы всего этого.

Также хотел бы поблагодарить руководство, тренерский штаб, персонал, всех сотрудников клуба и ребят, с которыми мы делили раздевалку все эти годы. Для меня и моей семьи Владивосток навсегда останется в сердце. Мы обязательно ещё увидимся!» — приводит слова Шэна пресс-служба «Адмирала».