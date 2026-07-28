«Адмирал» в результате обмена получил спортивные права на нападающего Владислава Цицюру, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 26-летний Владислав Цицюра провёл 29 матчей в регулярке и плей-офф, где забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Кроме «Северстали», форвард в КХЛ выступал за СКА и «Витязь». Всего за карьеру в КХЛ провёл 239 матчей, в которых записал на свой счёт 73 (27+46) очка с показателем полезности «-18».

Ранее нападающий Павел Шэн в результате обмена перешёл из «Адмирала» в московское «Динамо». Приморскому клубу перешли права на форварда Семёна Дер-Аргучинцева и денежная компенсация.