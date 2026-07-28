18-летний защитник системы московского «Динамо» перешёл в «Северсталь»

18-летний защитник системы московского «Динамо» Семён Чуклинов перешёл в «Северсталь», сообщает пресс-служба бело-голубых. «Динамо» получило денежную компенсацию.

«Уроженец Усть-Каменогорска начинал свой хоккейный путь в Сибири. Транзитом через ярославский «Локомотив» прибыл в расположение бело-голубых в 2022 году. В 2024 году дебютировал в МХЛ в составе МХК «Динамо» Москва. В Молодёжной хоккейной лиге провёл 66 матчей, набрал 10 (2+8) баллов при показателе полезности «+7». Руководство и коллектив хоккейного клуба «Динамо» Москва благодарит хоккеиста за честную работу!» — сказано в сообщении «Динамо».