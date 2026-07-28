Защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов перешли из СКА в «Амур»

Хоккейные клубы СКА и «Амур» произвели обмен. В Хабаровск отправились защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов, петербуржцы получили за игроков денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Галенюк выступал за все четыре команды системы СКА. В КХЛ за армейцев защитник суммарно провёл семь сезонов, выиграл с петербуржцами Кубок Континента, бронзу и серебро чемпионата России. В прошлом регулярном чемпионате и плей-офф хоккеист набрал 5 (1+4) очков в 60 играх. Всего в КХЛ на его счету 318 матчей и 55 (14+41) очков.

Демидов также прошел клубную вертикаль от МХЛ до КХЛ, в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова. В последних трёх сезонах нападающий преимущественно выступал в ВХЛ, в Континентальной хоккейной лиге в минувшем чемпионате на счету Семёна шесть матчей без набранных очков. Всего за карьеру в КХЛ у него 13 матчей без набранных баллов.