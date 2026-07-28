Сезон-2026/2027 МХЛ откроется матчем «Локо» — «Авто» на «Арене-2000»

18-й регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ стартует 6 сентября в Ярославле. На «Арене-2000», вмещающей 8653 зрителя, между собой сыграют действующий чемпион «Локо» и бронзовый призёр сезона-2025/2026 «Авто». Начало матча – в 14:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

Впервые в истории команды из одной системы выиграли Кубок Гагарина и Кубок Харламова в один год – и теперь болельщиков ждут хоккейные выходные на «Арене-2000». В субботу, 5 сентября, «Локомотив» примет «Трактор». На следующий день «Локо» и «Авто» откроют сезон молодёжного хоккея.

Ранее 18-летний защитник системы московского «Динамо» Семён Чуклинов перешёл в «Северсталь».