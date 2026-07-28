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Артём Галимов и Никита Евсеев подписали новые контракты с «Ак Барсом»

Артём Галимов и Никита Евсеев подписали новые контракты с «Ак Барсом»
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22-летний защитник Никита Евсеев подписал новый односторонний контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Также стало известно, что нападающий Артём Галимов продлил контракт с казанским клубом на один сезон. Об этом сообщает агентство Winners. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Прошлый сезон защитник провёл в «Амуре» на правах аренды: за 61 матч он набрал 16 (4+12) очков при показателе полезности «+8». Всего в КХЛ игрок обороны провёл 188 матчей и отметился 32 очками — забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач с показателем полезности «+27».

В прошлом сезоне на счету 26-летнего Галимова 61 матч в чемпионате КХЛ и 33 (11+22) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф — 15 (8+7) очков за 20 игр при показателе полезности «+9».

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