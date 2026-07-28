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21-летний форвард Егор Клёсов покинул «Сибирь»

21-летний форвард Егор Клёсов покинул «Сибирь»
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Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт по соглашению сторон с 21-летним нападающим Егором Клёсовым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«В КХЛ Егор сыграл за «Сибирь» два матча, очков не набрал. В МХЛ за «Сибирских Снайперов» нападающий провёл 168 матчей, забросил 56 шайб и отдал 75 результативных передач. Желаем игроку успешного продолжения карьеры!» — сказано в сообщении «Сибири».

Первый матч нового сезона «Сибирь» сыграет в гостях с «Ак Барсом». Встреча в Казани состоится 5 сентября.

Ранее генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о комплектовании состава новосибирского клуба.

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