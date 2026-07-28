15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна зарплата Артёма Галимова по контракту с «Ак Барсом»

Стала известна зарплата Артёма Галимова по контракту с «Ак Барсом»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», зарплата Артёма Галимова по однолетнему контракту с «Ак Барсом» составляет 65 млн рублей. 40 млн рублей — основной оклад. Также в контракте предусмотрена так называемая рекламная часть, которая составляет 25 млн рублей.

Напомним, сегодня, 28 июля, 26-летний нападающий подписал контракт с казанским клубом на один сезон. В прошлом сезоне на счету Галимова 61 матч в чемпионате КХЛ и 33 (11+22) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф — 15 (8+7) очков за 20 игр при показателе полезности «+9». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 472 встречи, где забросил 98 шайб и отдал 116 результативных передач.

Ранее 22-летний защитник Никита Евсеев подписал новый односторонний контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2026/2027.

Материалы по теме
Официально
Артём Галимов и Никита Евсеев подписали новые контракты с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android