Виктор Шалимов — о «Спартаке»: связка Жамнов — Скудра — Корешков просто сильнейшая в КХЛ

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов прокомментировал изменения в составе и тренерском штабе «Спартака», которые произошли в межсезонье.

«Доволен тем, как усилился «Спартак» в этом сезоне. Пришли яркие хоккеисты, которые могут решать большие задачи. В тренерском штабе также произошло усиление, считаю, что связка Жамнов — Скудра — Корешков просто сильнейшая в лиге.

Конечно, всегда есть недоброжелатели, которым лишь бы увидеть негатив, или, будучи давно вне хоккея, делают комментарии. Но тут вопрос только к этим личностям самим, зачем им это надо. Я с большим интересом жду начала сборов и сезона», — заявил Шалимов.