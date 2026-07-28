15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Шалимов — о «Спартаке»: связка Жамнов — Скудра — Корешков просто сильнейшая в КХЛ

Виктор Шалимов — о «Спартаке»: связка Жамнов — Скудра — Корешков просто сильнейшая в КХЛ
Комментарии

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов прокомментировал изменения в составе и тренерском штабе «Спартака», которые произошли в межсезонье.

«Доволен тем, как усилился «Спартак» в этом сезоне. Пришли яркие хоккеисты, которые могут решать большие задачи. В тренерском штабе также произошло усиление, считаю, что связка Жамнов — Скудра — Корешков просто сильнейшая в лиге.

Конечно, всегда есть недоброжелатели, которым лишь бы увидеть негатив, или, будучи давно вне хоккея, делают комментарии. Но тут вопрос только к этим личностям самим, зачем им это надо. Я с большим интересом жду начала сборов и сезона», — заявил Шалимов.

Материалы по теме
Плющев: в «Спартаке» не всё гладко с формированием команды, в клубе есть разногласия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android