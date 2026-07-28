Кузнецов ответил, есть ли обида на «Трактор» за то, что не сделал предложение в межсезонье

Нападающий Евгений Кузнецов ответил на вопрос, как воспринял решение «Трактора» не делать ему предложение в это межсезонье. Хоккеист является воспитанником челябинского клуба.

— Недавно вы надевали свитер «Трактора». Была ностальгия по времени выступления за команду?

— У меня много всяких маек, я их частенько надеваю. В принципе, «Трактор» — это мой родной клуб и для меня было честью выступать за эту команду.

— Вам обидно, что в «Тракторе» не сделали вам предложение в это межсезонье?

— Почему обидно? Мне всё примерно понятно, у них одно видение, у меня своё. Это спорт, здесь ничего личного.

— В «Тракторе» делали вам предложение два года назад...

— Когда я переходил в СКА, были переговоры. Так получается, повторюсь, здесь ничего личного. Я горжусь тем, что я воспитанник этого клуба. Надеюсь, что я с честью ношу это звание, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт».