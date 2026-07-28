Илья Сорокин: Ламорелло так под кожу залез, что до сих пор соблюдаю его требования

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о работе с бывшим генеральным менеджером «островитян» Лу Ламорелло.

— Когда вы вместе играли в ЦСКА, Киселевич часто шутил над вашей причёской. Вы под его влиянием стали коротко стричься? Или это постарался бывший генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, известный своими строгими правилами насчёт длины волос?

— Нет, я под влиянием Богдана ничего не меняю, в том числе причёски. Только когда идёт жёсткий указ сверху (смеётся). Правда, теперь и Ламорелло нет в «Айлендерс». Так что в этом году удалось расслабиться в плане имиджа.

— Но Лу ушёл из клуба больше года назад. А вы до сих пор с короткой стрижкой.

— Ну вот инерция его работы сказывается. Он так под кожу залез мне, что до сих пор соблюдаю требования (улыбается).

— Как вам работалось с таким человеком старых порядков, как Ламорелло?

— Он отличный человек, большой профессионал. Меня удивлял его подход к работе. Ему уже было 82 года, когда продолжал оставаться у нас генменеджером. Но при этом Лу с семи утра был на стадионе и вечером последним с него уходил. Его работоспособность и забота об игроках — такого я больше ни у кого не видел, — цитируют Сорокина «Известия».