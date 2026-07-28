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Плющев: можно рассчитывать на то, что игроки «Шанхая» будут не такими инфантильными

Плющев: можно рассчитывать на то, что игроки «Шанхая» будут не такими инфантильными
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от выступления «Шанхайских Драконов» в новом сезоне КХЛ.

«Наверное, мы можем ожидать, что это будет совершенно новая команда. Но можно сказать об одном – пока определённая политика не будет озвучена, говорить о том, что будет в дальнейшем, очень сложно. То, что «драконы» подбирают игроков под результат, это да. Можно рассчитывать на то, что они не будут такими инфантильными, как прошлая команда. Они будут весь чемпионат бороться за определённый результат.

Больше сказать очень сложно, потому что новые руководители, новые игроки, новые тренеры. Чтобы всё это дело прокомментировать, нужно понять идеологию команды. Её пока что не озвучивают, но по некоторым моментам видно, что молодые руководители стараются сделать команду более конкурентоспособной», — цитирует Плющева LiveResult.

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