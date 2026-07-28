«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Алексеем Кручининым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Нижегородское «Торпедо» благодарит за выступления в составе нашей команды нападающего Алексея Кручинина. Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Мы говорим спасибо нападающему за его опыт, эмоции и вклад в общие успехи. Желаем удачи на дальнейшем хоккейном и жизненном пути», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В прошедшем сезоне 35-летний форвард провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 29 (6+23) очков. В плей-офф на счету Кручинина два гола в пяти матчах.