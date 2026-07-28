«Адмирал» по буллитам обыграл солигорский «Шахтёр» в товарищеском матче
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В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» прошёл товарищеский матч между владивостокским «Адмиралом» и солигорским «Шахтёром». По буллитам победу одержала дальневосточная команда со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы)
28 июля 2026, вторник. 14:00 МСК
Шахтёр
Солигорск
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Ладутько (Нестеров, Лой) – 26:32 (5x5) 1:1 Морозов – 39:05 (5x5) 1:2 Манухов (Куликов) – 58:34 (5x5) 2:2 Ладутько – 58:50 (5x4) 2:3 Мусоров – 65:00
Дублем в составе «Шахтёра» отметился нападающий Матвей Ладутько. За «Адмирал» голы забили Илья Морозов и Роман Манухов. Белорусский клуб не смог отличиться в серии буллитов, а за дальневосточный клуб две попытки реализовали Максим Мусоров и Михаил Грасс.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.
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