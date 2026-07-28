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«Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Георгием Гелашвили

«Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Георгием Гелашвили
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«Ак Барс» продлил контракт с тренером вратарей Георгием Гелашвили. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение со специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года.

42-летний тренер вошёл в штаб Анвара Гатиятулина в 2024 году. За тренерскую карьеру специалист стал обладателем серебряных медалей чемпионата КХЛ (2026).

В качестве игрока Гелашвили выступал за «Трактор» (Челябинск), «Казахмыс» (Караганда, Казахстан), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Сарыарка» (Караганда, Казахстан), «Ермак» (Ангарск). На тренерской работе – с 2019 года. Работал тренером вратарей «Белых Медведей» (2019-2020) и «Трактора» (2022-2023).

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