«Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошедшем сезоне форвард играл за «Автомобилист», провёл 58 матчей, набрал 19 очков — забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+11».

Всего в Континентальной хоккейной лиге Хрипунов провёл 500 матчей за «Салават Юлаев» и «Автомобилист», забросил 52 шайбы, отдал 78 передач при показателе полезности «+43».

Ранее «Шанхайские Драконы» подписали контракт с американским защитником с российским гражданством Бреннаном Менеллом сроком на один год.