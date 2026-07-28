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Генменеджер «Шанхайских Драконов» назвал плюсы в игре Хрипунова

Генменеджер «Шанхайских Драконов» назвал плюсы в игре Хрипунова
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Степаном Хрипуновым.

«Хрипунов работоспособный нападающий, который умеет полезно действовать как в защите, так и в атаке. Выкладывается по максимуму на любом участке площадки, выполняет тренерское задание, может и забить, и отдать, и отработать в защите. Его показатель полезности за 500 матчей в КХЛ, «+43», как раз говорит о том, что Степан всегда играет на команду, что крайне важно для построения боеспособного коллектива», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне форвард играл за «Автомобилист», провёл 58 матчей, набрал 19 очков — забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+11».

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