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Андрей Назаров отреагировал на массовый приезд наших звёзд в Россию в межсезонье НХЛ

Андрей Назаров отреагировал на массовый приезд наших звёзд в Россию в межсезонье НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров оценил переход нескольких российских хоккеистов из НХЛ в КХЛ в текущее межсезонье.

«Радует, что в межсезонье многие российские звёзды НХЛ приехали в Россию. Страну, которая сделала из них мастеров, дала им путь в большой хоккей. У каждого из городов нашей необъятной родины есть свои воспитанники. Ребята, помимо усердных тренировок и набора физической формы, открывают хоккейные школы, помогают заниматься и развивать молодёжь, устраивают мастер-классы, проводят благотворительные матчи.

Помимо этого, продолжается активная трансферная кампания в КХЛ. Каждый день мы видим новые сделки и обмены, агенты и генеральные менеджеры не слезают с телефонов. Хоккей в России находится на пике популярности, поэтому топ-клубы хотят максимально усилить свои составы и со всей силы рвануть вперёд в регулярном чемпионате КХЛ, чтобы затем побороться за Кубок Гагарина. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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