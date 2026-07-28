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Фетисов — о Матче звёзд НХЛ: непонятно, почему туда не хотят включить сборную России

Фетисов — о Матче звёзд НХЛ: непонятно, почему туда не хотят включить сборную России
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии сборной России на предстоящем Матче звёзд НХЛ в 2027 году. 7 февраля пять команд будут соревноваться в круговом турнире, в котором сыграют сборные Канады, Финляндии, Швеции, США и сборная мира, состоящая из игроков из других стран (в том числе из России).

«Я своё мнение об этом говорил. Нас отнесли к остальному миру. Швецию, Финляндию, Канаду, Америку выставили основными державами в хоккее. Почему туда не хотят включить сборную России, я не могу понять до сих пор. НХЛ независима и от Международного олимпийского комитета, и от Международной федерации хоккея, и от Евросоюза. Мне кажется, наши ребята могли бы договориться с НХЛ, если бы хотели. Тут количество ребят не имеет значения», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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