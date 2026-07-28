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Макдэвид назвал плюсы в раннем вылете «Эдмонтона» из плей-офф 2026 года

Макдэвид назвал плюсы в раннем вылете «Эдмонтона» из плей-офф 2026 года
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о вылете команды в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайм Дакс» (2-4 в серии). В последний раз так рано канадский клуб проигрывал в сезоне-2020/2021.

«Это возможность потренироваться и поработать над собой. У нас давно такого не было. Последние пару лет мы просто поддерживали форму и старались держать уровень. Так что это шанс поработать над некоторыми вещами, восстановить здоровье и отдохнуть», – приводит слова Макдэвида TSN.

Ранее Макдэвид прокомментировал обмен Дарнелла Нурса в «Сан-Хосе Шаркс» и выразил сожаление потерей одного из основных защитников команды.

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