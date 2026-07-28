«Они оба в восторге». Кит Ткачук высказался о предстоящей игре своих сыновей за «Флориду»

Бывший нападающий клубов НХЛ и сборной США Кит Ткачук высказался о предстоящем выступлении своих сыновей — Мэттью и Брэди Ткачуков за «Флориду Пантерз».

«Они оба в восторге. Они наконец-то будут играть вместе в НХЛ, так что я с нетерпением жду этого. Они лучшие друзья. Разница в возрасте всего 20 месяцев. Их дети будут расти вместе. Я думаю, это важно. И «Флорида» будет хорошей командой, так что посмотрим, что будет.

Но я надеюсь, что это не будет похоже на то, как когда им было лет шесть и восемь, и они постоянно ссорились и дрались. Это будет новый опыт для обоих ребят, но они полны энтузиазма, что смогут сделать это вместе», — цитирует Ткачука пресс-служба НХЛ.