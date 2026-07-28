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«Шанхайские Драконы» представили тренерский штаб на сезон-2026/2027

«Шанхайские Драконы» представили тренерский штаб на сезон-2026/2027
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«Шанхайские Драконы» представили тренерский штаб на сезон-2026/2027.

Помогать главному тренеру Митчу Лаву в новом сезоне будут Вячеслав Козлов, Трой Уорд и Райан Марш. Вратарей вот уже пятый сезон готовить будет Владимир Куликов.

За ОФП в новом сезоне отвечают Леонид Дмитриченко и Владислав Ригерт. Обновилась бригада видеотренеров: приветствуем в «Шанхайских Драконах» Алексея Скабелку и Павла Корсакова, вместе с которыми работать будет Михаил Быков, для которого это будет уже 11-й сезон в китайском хоккее.

Напомним, прошлый сезон главным тренером «Шанхайских Драконов» начинал Жерар Галлан, которого по ходу сезона сменил Митч Лав.

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