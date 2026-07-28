Плющев: Кузнецов ошибся с переходом в СКА, и теперь ему приходится расплачиваться

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что форвард Евгений Кузнецов ошибся, перейдя в СКА в 2024 году. На данный момент 34-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента. Хоккеист является воспитанником «Трактора».

– Если Кузнецов так и не найдёт себе команду, это будет потерей для КХЛ?

– Думаю, такими словами апеллировать не стоит. Говорить о потере для КХЛ тут не совсем уместно. Можно говорить о потере для конкретного клуба. Думаю, если бы Женя из НХЛ вернулся в родной «Трактор», то до сих пор спокойно продолжал бы карьеру. Но он позарился на посулы, а в том СКА от любви до ненависти был один шаг.

В жизни бывают моменты, когда нужно принять решение, от которого зависит будущее. Но Женя ошибся, и теперь ему приходится расплачиваться тем, что у него возникли проблемы с поиском нового клуба. Будем надеяться, что Женя будет востребован. Всё-таки это значимый игрок, который может повести за собой команду, – цитирует Плющева «Матч ТВ».