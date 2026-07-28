Бабаев об обмене Дер-Аргучинцева в «Адмирал»: понятно, что на Дальний Восток он не поедет

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Семёна Дер-Аргучинцева, высказался о том, что московское «Динамо» обменяло права на игрока в «Адмирал». 31 мая у Дер-Аргучинцева закончился контракт с московским клубом. Бабаев ранее сообщал, что нападающий планирует продолжить карьеру в Северной Америке. Права на него в НХЛ принадлежат «Торонто Мэйпл Лифс».

«Динамо» приняли такое решение. Я так понимаю, чтобы не платить больше денег «Адмиралу», они решили отдать права на Дер-Аргучинцева. А «Адмирал» забрал эти права, как актив, чтобы потом их перепродать. Это нормально, они взяли человека, который стоит денег. Поэтому здесь не вижу никаких проблем.

Просто когда Тамбиев возглавил «Динамо», он встречался с Семёном и сказал, что ты мне нужен, я тебя вижу в команде, но тут он принимает решение взять Шэна и поменять права на Дер-Аргучинцева. Так что здесь уже понятно, что если что-то с Северной Америкой не получится, то мы будем играть в другой какой-то команде.

Понятно, что на Дальний Восток Дер-Аргучинцев не поедет. Я думаю, это и «Адмирал» прекрасно понимает. Они просто получили права для того, чтобы взять потом какого-то игрока, наверное, который им нужен», – цитирует Бабаева «Сила спорта».