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Илья Сорокин объяснил, что нужно сделать, чтобы хоккей стал популярнее футбола в России

Илья Сорокин объяснил, что нужно сделать, чтобы хоккей стал популярнее футбола в России
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Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о доступности хоккея и футбола и заявил, что на данный момент игра с шайбой уступает по популярности в России.

– Хоккей для России – это народный вид спорта. Он популяризируется, и это хорошо. Хочу, чтобы он был более доступен для масс, потому что всё-таки он уступает футболу в связи с затратами. Наверное, если хоккей был бы чуть-чуть дешевле, то было бы больше хоккеистов, болельщиков и любителей хоккея.

– Что нужно сделать, чтобы хоккей стал самым популярным видом спорта в России?
– Нужно сделать его более доступным в плане цен. Это дорогой спорт, и футболу он всегда будет уступать, потому что в футбол можешь в любое время выйти и поиграть во дворе. А в хоккее нужна зима, лёд, амуниция… Много моментов! Здесь дело в доступности, и ничего не сделаешь. Считаю, что и в будущем невозможно что-то сделать с доступностью. Повторюсь: для футбола нужен мяч и два дерева, а в хоккее в этом плане сложнее, – цитирует Сорокина «Советский спорт».

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