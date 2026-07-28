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Радулов поделился эмоциями от участия в предматчевой церемонии футбольного «Локомотива»

Радулов поделился эмоциями от участия в предматчевой церемонии футбольного «Локомотива»
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Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Радулов поделился эмоциями от участия в предматчевой церемонии перед игрой 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Радулов нанёс символический удар перед матчем.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Классные чувства! Постоять рядышком, посмотреть на это изнутри. Спасибо футбольному клубу «Локомотив», что пригласили. Дай бог, чтобы в команде все были здоровы, чтобы болельщики приходили на стадион и гнали пацанов вперёд. Думаю, они не подведут. Нужно быть вместе, сезон долгий, много трудностей нужно преодолевать. Если ребята будут вместе, то всё это им по силам. Самое главное — чтобы они были командой, тогда всё будет хорошо», — цитирует Радулова пресс-служба футбольного «Локомотива».

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Александр Радулов нанёс символический удар в матче «Локомотива» и «Ахмата» в 1-м туре РПЛ
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