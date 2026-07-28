Радулов поделился эмоциями от участия в предматчевой церемонии футбольного «Локомотива»

Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Радулов поделился эмоциями от участия в предматчевой церемонии перед игрой 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Радулов нанёс символический удар перед матчем.

«Классные чувства! Постоять рядышком, посмотреть на это изнутри. Спасибо футбольному клубу «Локомотив», что пригласили. Дай бог, чтобы в команде все были здоровы, чтобы болельщики приходили на стадион и гнали пацанов вперёд. Думаю, они не подведут. Нужно быть вместе, сезон долгий, много трудностей нужно преодолевать. Если ребята будут вместе, то всё это им по силам. Самое главное — чтобы они были командой, тогда всё будет хорошо», — цитирует Радулова пресс-служба футбольного «Локомотива».