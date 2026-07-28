Генеральный менеджер «Амура» оценил обмен со СКА

Генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий высказался о переходе в команду защитника Данилы Галенюка и нападающего Семёна Демидова. Клуб выменял игроков у СКА на денежную компенсацию.

«Данила Галенюк находится в оптимальном хоккейном возрасте: он достаточно молод, но уже очень опытен. У него хорошие габариты, неплохое катание и, в принципе, есть все необходимые качества, чтобы стать стабильным игроком основного состава нашей команды.

Семёном Демидовым мы интересовались ещё в прошлом сезоне. На наш взгляд, он обладает неплохими техническими навыками, чтобы стабильно и достойно играть в КХЛ. Прошлый сезон у него получился неоднозначным, но у нас он получит возможность перезагрузиться и выйти на новый уровень. Мы отметили его игровое мышление, классный бросок, трудолюбие и огромный профессионализм вне льда. Парень действительно фанатично относится к своему делу», – цитирует Точицкого пресс-служба клуба.