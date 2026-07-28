Бывший голкипер НХЛ Майкл Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры

36-летний голкипер Майкл Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры, сообщает пресс-служба «Виннипег Джетс».

В НХЛ вратарь выступал за «Джетс», «Флориду Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Колорадо Эвеланш», «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз», проведя в лиге 12 сезонов. Последним клубом в карьере Хатчинсона стал финский «СайПа», за который он сыграл 27 матчей в сезоне-2024/2025.

Всего хоккеист провёл в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги 154 матча, одержав 57 побед при коэффициенте надёжности 2,94 и 90,3% отражённых бросков. Также на счету Хатчинсона шесть игр на «ноль».