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Бывший голкипер НХЛ Майкл Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры

Бывший голкипер НХЛ Майкл Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры
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36-летний голкипер Майкл Хатчинсон объявил о завершении игровой карьеры, сообщает пресс-служба «Виннипег Джетс».

В НХЛ вратарь выступал за «Джетс», «Флориду Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Колорадо Эвеланш», «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз», проведя в лиге 12 сезонов. Последним клубом в карьере Хатчинсона стал финский «СайПа», за который он сыграл 27 матчей в сезоне-2024/2025.

Всего хоккеист провёл в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги 154 матча, одержав 57 побед при коэффициенте надёжности 2,94 и 90,3% отражённых бросков. Также на счету Хатчинсона шесть игр на «ноль».

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