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Губернатор Челябинской области высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск»

Губернатор Челябинской области высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск»
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск», которая поможет развитию хоккея в регионе.

«Российский хоккей – это известный всему миру бренд. И хоккей – это главный турнир на любой Олимпиаде. Поэтому с открытием академии «Красная Машина» мы решаем множество задач, и это развитие всего нашего спорта, что крайне важно.

Тем более Челябинская область – это центр развития хоккея. У нас две команды выступают в КХЛ, и не каждый регион может этим похвастать. Хоккейный клуб «Трактор» берёт своё основание с первых чемпионатов России. У нас система, которая работает и даёт результат.

Наши мастера всем известны, они всегда формировали костяк и сборной СССР, и сборной России. По сути, в каждой команде КХЛ есть воспитанник южноуральского хоккея, как и во многих командах НХЛ. Поэтому академия «Красная Машина» – это очередной вклад в копилку развития нашего хоккея», – цитирует Текслера «РБ Спорт».

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