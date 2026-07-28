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«Если бы Артём ушёл, кем бы его заменили?» Коньков — о контракте Галимова с «Ак Барсом»

«Если бы Артём ушёл, кем бы его заменили?» Коньков — о контракте Галимова с «Ак Барсом»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о том, что «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артёмом Галимовым. 26-летний форвард подписал новый контракт на один сезон.

«Здорово, что казанцы смогли сохранить своего лидера и воспитанника. Если бы Артём ушёл, кем бы его заменили? На рынке не так много свободных агентов такого уровня. Для меня его подписание логично и очевидно», – цитирует Конькова «Сила спорта».

Зарплата Галимова по однолетнему контракту с «Ак Барсом» составляет 65 млн рублей. 40 млн рублей — основной оклад. Также в контракте предусмотрена так называемая рекламная часть, которая составляет 25 млн рублей.

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